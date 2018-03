Anzeige

Esslingen (red) - Nicht an Seefahrer, sondern an Aquarellfreunde richtet sich der Workshop zum Thema Schiffe, den die Kunstakademie Esslingen am kommenden Wochenende anbietet. Er findet am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Kunstakademie statt, Fritz-Müller-Straße 1. Die Leitung hat Sabine Kern. Informationen und Anmeldung unter www.kunstakademie-es.de und unter Tel. 31 09-363.