Esslingen (red) - Die Eiskunstläufer verabschieden sich vom Winter mit einem Schaulaufen. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Eissportgemeinschaft Esslingen werden mehr als 100 Eisläufer am Sonntag, 26. März, um 17.30 im Stadion auf der Neckarinsel Geschichten aus dem „Nimmerland“ von Peter Pan auf dem Eis darstellen. Vom Eislaufstützpunkt Stuttgart ist die Formation „United Angels“, an der auch ESG-Läuferinnen teilnehmen, am Start. Der Eintritt ist frei.

www.esg-esslingen.de