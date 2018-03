Anzeige

Esslingen (adi) - In der Reihe „Resonanz Musik“, die der Esslinger Künstler Frank Wörner in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei organisiert, findet am Sonntag, 22. Juli, ein Konzert statt. Die Matinee beginnt um 11 Uhr im Hof der Stadtbücherei, zu hören sind Frank Wörner (Bariton), Steffi Faber (Klarinette), Katjana Sedelmayr (Akkordeon) und Daniel Zinnöcker (Sprecher). Diesmal kooperiert „Resonanz Musik“ mit dem Verein Freunde jüdischer Kultur in Esslingen und dem Tonart-Festival. Martin Widerker aus Stuttgart hat Schabbat-Lieder geschrieben und den Esslinger Komponisten Georg Wötzer, der lange Jahre an der Musikhochschule Stuttgart unterrichtete, beauftragt, diese Melodien zu vollenden. „Durch diese Besetzung und Melodik erinnert die Musik an Klezmer, ist aber viel facettenreicher“, lobt Wörner. In diesem Gesprächskonzert stellt Wörner die von Widerker eingesungenen Melodien vor. Er erörtert im Gespräch mit Georg Wötzer, wie seine Kompositionen entstanden.

Der Eintritt kostet 7 Euro, bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kutschersaal der Bücherei statt.