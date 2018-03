Anzeige

Esslingen (adi) - Die Ausstellung „Vom Suchen und Finden. Sammeln in und um Esslingen“, die derzeit im Stadtmuseum im Gelben Haus am Esslinger Hafenmarkt zu sehen ist, endet am kommenden Sonntag. An diesem Tag sind ab 16 Uhr nochmals fast alle Sammler anwesend und stehen für Gespräche mit Besuchern zur Verfügung. Die ausgestellten Schätze von Sammlern aus Esslingen und Umgebung sind vielfältig - das Spektrum reicht von Feierabendziegeln, Trompeten und Grafiken über Puppen, Krippen und Mikroskope bis hin zu Plastiktüten, Nilpferden und Kunstwerken aus gesammelten Gegenständen. Zudem untersucht die Schau das Phänomen des Sammelns.