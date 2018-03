Anzeige

(red) - Am Samstag, 2. April, gastiert die Wendlinger Sackbendl-Komede in Köngen. Aufgeführt wird das Lustspiel „Dr Onkel aus Amerika“. Noch gibt es Karten für die Vorstellung am Samstag, die um 19.30 Uhr in der Eintrachthalle über die Bühne geht. Kurz zum Inhalt des Theaterstücks: Auf dem Bauernhof von Hans Sternmeier geht es rund. Alle bereiten sich auf den Besuch des reichen Bruders Karl aus Amerika vor. Die Freude ist nicht von langer Dauer. Der „Mister Cowboy“ erzählt, dass er gar keinen Besitz mehr in Amerika hat. Alle sind wütend, da es ja nichts mehr zu erben gibt. Doch niemand rechnet mit den versteckten Trümpfen, die der Gast noch als Ass in der Hand hält.

Karten sind erhältlich in der Köngener Bücherecke (Golterstraße 1) oder im Internet unter www.wendlinger-sackbendl-komede.de.