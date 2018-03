Anzeige

(red) - In der Reihe „Kulturgenuss im Löwensaal“ präsentiert die Theatergruppe des Liederkranzes Wernau an drei Tagen das „fast kriminelle“ Lustspiel „s’ Rupfingers Hausgeist“. Aufführungstermine des turbulenten Stückes um Opa Rupfinger und seine Familie sind Samstag, 3. und 10. November, sowie Sonntag 4. November. Beginn an den Samstagen ist jeweils um 20 Uhr, Saalöffnung um 18.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr, Saalöffnung um 14 Uhr. Für deftige Verpflegung ist gesorgt, versprechen die Veranstalter. Am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 6 Euro bei der Buchhandlung am Stadtplatz, sowie unter Tel. 0711/379892 und an der Abendkasse.