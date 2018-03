Anzeige

(red) - In der Galerie der Freien Kunstakademie Nürtingen wird heute um 19 Uhr der diesjährige Rundgang eröffnet. Zur Eröffnung sprechen Susanne Ackermann, Kulturreferentin der Stadt Nürtingen, und Mario Ohno, Leiter des Bereichs Bildhauerei der FKN. Direkt im Anschluss an die Eröffnung ist um 19.30 Uhr die Medienperformance von Fabian Kühfuß zu sehen. Um 21.30 Uhr folgt das Videoscreening auf dem Schlagplatz mit Arbeiten aus dem Medienbereich unter der Leitung von Ulrich Wegenast. Danach laden die Studierenden zur Party „bring your own music“ in ihrer „Satellite Love Bar“ ein.

In der Galerie in der Tiefenbachstraße 59 werden die Abschlussarbeiten von Anette C. Halm, Natalia Kolaczkowski und Rosa Maria Reinhard präsentiert, heute von 20 bis 22.30 Uhr und morgen von 8 bis 12 Uhr. Die Abschlussarbeiten von Kevin Eberhard und Carmen Pabsch sind in der Fabrik der FKN zu sehen. Morgen um 21.30 Uhr wird der Film „Woman without Men“ der iranischen Regisseurin Shirin Neshat gezeigt. Morgen sind von 11 bis 21 Uhr, und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr alle Bereiche und Ateliers geöffnet. Während des Rundgangs werden in der Keramik Kaffee und Kuchen angeboten, Gegrilltes und Gekühltes am Schlagplatz.