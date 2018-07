Anzeige

Esslingen (adi) - Die beiden gehören unterschiedlichen Generationen an, doch es gibt zweierlei, was sie verbindet: Beide lieben Poesie - und beide haben ein Faible fürs Querdenken. Ina Kitroschat und Helmut Maier sind heute, Mittwoch, in Rosens Lyrik-Salon zu Gast, der um 20 Uhr in der Spinnerei des Vereins Kultur am Rande (Maille 3) beginnt. Der Aichwalder Poet Helmut Maier verarbeitet in seinen Texten sowohl existenzielle als auch politische Themen. Seit vielen Jahren betreibt er einen Lyrik-Blog und bietet Freunden der Poesie eine Plattform für den lyrischen Austausch. „Nachbarsgartenlyrik“ nennt die junge Tübinger Poetry-Slammerin Ina Kitroschat ihre Gedichte. Sie experimentiert mit den verschiedensten lyrischen Formen, durchbricht gängige Schreibregeln und möchte andere zum Dichten motivieren. Durch den Abend führt der Literaturwissenschaftler und Slam-Poet Andreas Roos. In der Pause und nach der Veranstaltung gibt es Gelegenheit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen.

Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro. Kulturpass-Inhaber sind wie immer kostenlos dabei.