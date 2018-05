Anzeige

Esslingen (adi) - Zwei Autoren und zwei Musiker sind heute in Rosens Lyrik-Salon zu Gast, der um 20 Uhr in der Spinnerei des Vereins Kultur am Rande (Maille 3) seine Pforten öffnet. Silke Laufs arbeitet als technische Redakteurin, doch sie versteht es auch, Alltägliches lyrisch-prägnant in Szene zu setzen. Der Lyriker Hans Bürger, der sich auch als Märchenerzähler einen Namen gemacht hat, präsentiert poetische Balladen in klassischer Form. Den musikalischen Part übernimmt das Duo FM Stereo: Frank Wieprecht und Michael Grosse haben ihren ganz eigenen Sound mit Gitarre und Handpan kreiert. Durch den Abend führt der Literaturwissenschaftler und Slam-Poet Andreas Roos. In der Pause und nach der Veranstaltung gibt es an der „Kultur am Rande“-Bar die Möglichkeit zu kreativen Begegnungen.