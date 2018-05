Anzeige

Esslingen (red) - Am kommenden Samstag, 27. Januar, öffnet Möbel Rieger in Esslingen von 9.30 bis 22 Uhr seine Türen und lädt zum großen VIP-Event mit langer Einkaufsnacht ein. Die Besucher erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorführungen, Workshops und Aktionen. Der Erlös aus den verschiedenen Aktionen kommt auch in diesem Jahr der Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung zu Gute.

Der rote Teppich wird ausgerollt und zur Begrüßung gibt es ein Gläschen Sekt. Im Erdgeschoss des Möbelhauses unterhalten Moderator Peter Granzow und die Band „Acoustic Groove“ die Gäste. Unter professioneller Anleitung werden im Workshop „bittersüß“ Pralinen und Cake Pops gezaubert. Cocktails an der Bar und Kaffeespezialitäten vom Barista warten ebenso, wie leckere Probierhäppchen bei Erlebnis-Kochvorführungen in der Show-Küche. Ein Sommelier der Weingärtner Esslingen entführt bei Sensorik-Weinproben in die Welt der Trauben. Auch für die Kleinen ist mit Kinderschminken und Sondervorstellungen im Circus Francesco Rieger einiges geboten. Mitmachen und gewinnen heißt es beim Gewinnspiel am Stand der Eßlinger Zeitung. Zudem verlost Möbel Rieger von 12 bis 20 Uhr Fahrten in einer Stretchlimousine und stündlich von 11 bis 21 Uhr jeweils einen Warengutschein im Wert von 50 Euro. Ein Erinnerungsfoto gibt es in der Fotobox, direkt zum Mitnehmen. Alle Erlöse der Aktionen an diesem Tag spendet Möbel Rieger an die EZ-Weihnachtsspendenaktion.