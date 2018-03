Anzeige

Die Dusche ist nach dem Vorbild aus dem Jahr 1907 originalgetreu gestaltet worden. Damit setzt sich der Jugendstil auch wieder in den Duschräumen fort. Die Renovierung möglich gemacht hat die Spende des Vereins „Freunde des Merkel’schen Schwimmbads“, betonen die Stadtwerke Esslingen (SWE). „Die neue Duschkabine fügt sich hervorragend in das Ambiente des Bads ein“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter M. Knäbel. Beim Tag der offenen Tür bietet Betreiber SWE von 11 bis 18 Uhr nicht nur eine Grillparty, sondern ab 14 Uhr auch eine Denkmalführung mit Martin Schwesig an. Der Steinmetz Claus Birkle wird seine Arbeiten erklären. Die Saxophonistin Nikola Lutz und der Schlagzeuger Klaus Dreher erforschen die klanglichen Möglichkeiten der Jugendstil-Schwimmhalle.

Ab 14. September, 13 Uhr, kann im Jugendstilbad dann wieder geschwommen und in der Wellness-Oase entspannt werden. Mit der neuen Saison ist das Schwimmbad samstags immer bis 23 Uhr geöffnet (bisher 21 Uhr).