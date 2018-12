Anzeige

(red) - Die Gruppe „Die Flotten +/- 60er“ der Zehntscheuer Deizisau lädt am Mittwoch, 9. November, um 18.30 Uhr zu einem Vortrag „Fotoreise Nordindien - von Delhi an den Ganges“ in die Zehntscheuer ein. Bernd Mantwill startet seine Reise in Delhi, besucht das Taj Mahal in Agra, reist weiter zum Pilgerort Rishikesh und schließlich zum Tempel Khajurajo, der 600 Jahre in Vergessenheit war, bis er von Engländern bei einer Tigerjagd entdeckt wurde. Der Eintritt kostet fünf Euro und beinhaltet auch einen kleinen landestypischen Imbiss.

Anmeldung erbeten bis Dienstag unter  071 53/70 13 70 oder E-Mail: info(at)zehntscheuer-deizisau.de.