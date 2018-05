Anzeige

(red) -Die Schulabgänger 1977 der Realschule Nellingen treffen sich regelmäßig zum Feiern des Ereignisses der Schulentlassung. Fand das erste Treffen 1987 mit dem Titel „Ten Years After“ noch im Schulhaus satt, haben sich die Ehemaligen auf ein Wiedersehen im Fünfjahresabstand und Busfahrten zu gemeinsamen Wochenenden mit Programm verabredet. Dieses Jahr wird „Forty Years After“ am 14. und 15. Oktober im Welzheimer Wald sowie in Sulzbach an der Murr begangen. Absolventen von 1977 können sich per E-Mail an ute(at)ute-maria-seemann.de melden.