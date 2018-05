Anzeige

(kh) - Mit den Rattles bringt die Kirchheimer Musiknacht GbR am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr eine der erfolgreichsten deutschen Beat- und Rock'n'Roll-Bands in das Stadtkino. Ihre Karriere begann 1960 in Hamburg, wo damals der Nabel der deutschen Musikwelt war. Die Rattles hatten 13 Hits in Deutschland und waren auch in Großbritannien und den USA erfolgreich. Titel wie „Come on and Sing“, „It is Love“, „After Tea“, „Geraldine“, „Stoppin' in Las Vegas“, „La la La“, „Cauliflower“ und „The Witch“ werden auch heute noch gespielt.

Karten zu 20 Euro gibt es in Kirchheim im Vorverkauf im Gasthaus Bären und in der Eisdiele Stadtkino.