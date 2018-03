Anzeige

(red) - Der ADFC und die Labyrinth-Frauen Ostfildern laden am Samstag, 8. Juli, zur Labyrinth-Radtour ein. Die 30 Kilometer lange gemütliche Tour startet um 14 Uhr am Stadthaus im Scharnhauser Park. Zunächst geht es zum Labyrinth in Möhringen. Dann weiter zum Labyrinth im Park des Schlosses Hohenheim. Zurück führt die Tour durch das Körschtal zum Nellinger Labyrinth. Bei den Führungen durch die Labyrinthe wird deren Bedeutung erklärt. Labyrinthe sind in vielen Kulturen rund um den Erdkreis in mannigfaltiger Form entstanden. Dort zwingen die Wendepunkte zur Richtungsänderung. Das Ankommen in der Mitte als Ziel und der gleichzeitige Neuanfang bei der Umkehr sind das zentrale Geschehen im Labyrinth. Tourenleiterin ist Ingeborg Messner, Tel. 07 11/4 450 20.