Anzeige

Esslingen (red) - Der ADFC lädt am Sonntag, 24. Juli, zur „Tour de Zwiebel“ ein. Die 35 Kilometer lange Radtour startet um 10 Uhr in Zell am Bahnhof. Die Radlerinnen und Radler umrunden Esslingen mit vielen unterschiedlichen Ausblicken auf die Stadt. Die Tour hat viele Steigungen und man kommt auf knapp 600 Höhenmeter. Die Tour wird aber gemütlich gefahren und es wird öfter zum Schauen und Fotografieren gehalten. Die Teilnahme kostet für Nichtmitglieder drei Euro.

Nähere Informationen gibt es bei Tourenleiter Wolfgang Pfisterer unter Tel. 01 76/51 10 69 08.