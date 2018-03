Anzeige

(red) - Der ADFC bietet am Sonntag, 11. Juni, eine Ausfahrt zum Schloss Solitude an. Die 40 Kilometer lange Tour startet um 10.30 in Bernhausen an der Filharmonie. Durch das Naturschutzgebiet Rot- und Schwarzwildpark führt sie zum Jagd- und Lustschlösschen Carl Eugens. Zwischendurch gibt es Halts für Erklärungen, im Bärenschlösschen wird eingekehrt. Tourenleiter sind Bernhard Münst und Susanne Reinhardt Tel. 01 76 / 97 91 40 70.