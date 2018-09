Anzeige

(red) - Die moderne Lebenswelt ist geprägt von Logik, Verstand und Regeln. Radikal ehrlich mit sich selbst, seinen Mitmenschen und insbesondere auch mit seinen Kindern zu sein, heißt, mit dem eigenen Herzen kommunizieren zu lernen. Der Psychotherapeut Brad Blanton widmet sich der Erforschung von Herz und Verstand. Er schildert in seinem Vortrag „Radikal ehrlich / Radikal ehrliche Elternschaft“ am Montag, 11. April, um 19 Uhr in der Nürtinger Alten Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14, wie die Menschen ein Leben ohne die Vorherrschaft des Verstandes leben können und wie sie insbesondere von Kindern lernen können, spontan, direkt und ehrlich zu sein. Brad Blanton ist seit mehr als 30 Jahren Psychotherapeut, Buchautor und Seminarleiter in Washington.

Eine Anmeldung wird erbeten unter E-Mail: fulda.f(at)web.de