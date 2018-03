Anzeige

Esslingen (red) - Die Prostata ist für die männliche Fruchtbarkeit, Verhinderung von Blaseninfekten, aber auch Infektionen des oberen Harntraktes verantwortlich. Im Alter kommt es zu einer zunehmenden Funktionsbeschränkung der Prostata, zum Teil auch bedingt durch eine Prostatavergrößerung, die in erster Linie auf gutartige, aber auch bösartige Erkrankungen der Prostata zurückzuführen ist. Der Förderverein Herzklopfen hat mit Professor Arnulf Stenzl, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Urologie in Tübingen, einen der führenden und anerkannten Urologen in Deutschland für einen Vortrag über „Prostataprobleme“ eingeladen. Er beginnt heute um 19 Uhr in der Schickhardthalle im Alten Rathaus.

Der Eintritt ist frei.