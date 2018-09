Anzeige

Esslingen (adi) - „Plakate für Weltoffenheit, Vielfalt und Willkommenskultur“ zeigt eine Ausstellung, die bis 8. Mai im Münster St. Paul zu sehen ist. Die Schau ist auf Initiative des Kolping Berufskollegs für Grafik-Design Schwäbisch Gmünd in Zusammenarbeit mit dem Projekt Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage entstanden und wird auf Initiative von Pfarrer Stefan Möhler, Rebekka Hemminger von der Initiative „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ des Mörike-Gymnasiums sowie Jürgen Hammermann vom Arbeitskreis „Kirche und Kunst“ gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung am heutigen Samstag um 11 Uhr im Münster St. Paul. Nach Grußworten von Pfarrer Stefan Möhler und Gerda Eller, Rektorin des Mörike-Gymnasiums, wird Sara Schneeloch, Studierende und Klassensprecherin der Klasse 3 am Kolping Bildungskolleg für Grafik-Design in Schwäbisch Gmünd, in die Ausstellung einführen. Angesichts einer wachsenden Zahl von Geflüchteten und Hilfesuchenden und immer wieder zu beobachtender Zeichen von Rassismus sollen die gezeigten Plakate Zeichen für Menschlichkeit und Vernunft setzen.