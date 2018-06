Anzeige

(red) - Im Rahmen des Herbstmarkts findet am morgigen Samstag auf dem Marktplatz die Herbstpflanzenbörse der Interessenbörse der Zehntscheuer statt. Eingeladen sind alle, die Pflanzen und Blumen verschenken sowie all jene, die ihren Garten oder ihre Fensterbank neu begrünen wollen. Wer im Garten Platz schaffen muss, kann seine Pflanzen heute von 17 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz vor der Bücherei und morgen bis spätestens 9.30 Uhr am Stand der Pflanzenbörse abgeben. Morgen kann man von 9 Uhr an Stauden, Samen, Ableger oder Pflanzen für die Fensterbank in den Korb oder den mitgebrachten Blumentopf füllen. Die Pflanzenbörse funktioniert wie ein Warentauschtag und ist kostenlos. Die Veranstalter freuen sich über eine Anerkennung, die Projekten in der Zehntscheuer zugute kommt.

Das Organisationsteam bittet, nur gesunde Pflanzen, möglichst mit Etiketten versehen und in Töpfen oder Plastiktüten verpackt, zu bringen. Blumenkästen und Übertöpfe werden nicht angenommen.