(red) - Die Pfadfinder der DPSG Neuhausen nehmen an der Aktion Friedenslicht aus Bethlehem teil. Das Licht, das sie im Aussendungsgottesdienst in Stuttgart empfingen, wollen sie an Heiligabend beim Krippenspiel, das um 17 Uhr beginnt, und in der Christmette um 22 Uhr weitergeben. Damit alle die Flamme des Friedens mit nach Hause nehmen können, verkaufen die Pfadfinder Friedenslichtkerzen für 1 Euro. Wer das Licht empfängt, kann damit die Kerzen von Freunden sowie Bekannten entzünden, damit an vielen Orten ein Schimmer des Friedens sichtbar wird.

Die Pfadfinder wollen dem Auftrag ihres Gründers Lord Robert Baden-Powell folgen und sich für eine bessere Welt einsetzen. Sie versuchen mit kleinen Schritten Frieden und Verständigung zu fördern. Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu Christi steht für ihre Hoffnung auf Frieden, die alle Menschen - unabhängig von Religion und Nationalität - verbindet. Mit der Weitergabe des Friedenslichtes wollen sie ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen.

Bei der Aktion „Frieden: Gefällt mir“ stehen der Austausch und die Vernetzung über das Internet und die Sozialen Netzwerke im Mittelpunkt, um so die I dee des Friedenslichts - „ein Europa in Frieden“ - zu verbreiten. Alle Pfadfinder sind eingeladen, Grenzen und Barrieren zwischen Menschen abzubauen, und sich dafür einzusetzen, „die Welt ein wenig besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben“, wie Baden-Powell es wollte.