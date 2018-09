Anzeige

(kh) - In Deutschland leiden 350 000 bis 400 000 Menschen an Parkinson. Die Kreiskliniken Esslingen laden am Samstag, 9. April, ab 10 Uhr zum 5. Parkinson-Tag in der Stadthalle Kirchheim ein. Zu Beginn stellt Uwe Mauz, Chefarzt der Klinik für Neurologie in Kirchheim, „die verschiedenen Gesichter der Parkinsonkrankheit“ vor. Die Physiotherapeutin Christiane Eisfeld beschreibt in der Folge „Muskeln wie Wachs - die Therapie des Rigors.“ Um 11 Uhr erläutert Mauz die Therapie der Krankheit und weist auf „Neues bei Parkinson“ hin. Die Logopädin Bianca Steiner schließt mit Übungen zum Thema „Mund fit“ an. Nach der Mittagspause gibt die Ernährungsberaterin Silke Lichtenstein um 12.45 Uhr Tipps für eine richtige Ernährung bei Parkinson. Die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei.

