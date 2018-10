Anzeige

(red) - Am Sonntag, 29. Oktober, findet um 17 Uhr in der Stephanuskirche Echterdingen, Burgstraße 1, ein Orgelkonzert zum Reformationsjubiläum statt, das unter dem Motto des Lutherliedes „Vater unser im Himmelreich“ steht. Christina und Sven-Oliver Rechner spielen an der Weigle-Orgel Bearbeitungen zu dem Choral von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Böhm, Samuel Scheidt und Petr Eben. Außerdem erklingen Carillons von Louis Vierne und Charles Tournemire.

Der Eintritt ist frei. Spenden für die Kirchenmusik sind willkommen.