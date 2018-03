Anzeige

(red) - Gewittert hat es ja ordentlich am Wochenende, ein Hurrikan war noch nicht dabei. Das ändert sich am Mittwoch, 7. Juli, bei der Oldie Night des 16. Kultursommers. Dann treten The Hurricanes im Hof der Burg Hohenneuffen auf und spielen Hits der Beatles, Stones, Kinks, Creedence Clearwater Revival Band, Spencer Davis, Monkees und Songs aus den 60er- und 70er-Jahren. Zum Schwof sollte man Pulli und Taschenlampe mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet die Oldie Night im Zelt statt.