Anzeige

(red) - Der Esslinger Autor Olaf Nägele präsentiert am Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr, in der Bücherei Denkenforf, Furtstraße 10, seinen Krimi „Goettle und die Hexe vom Federsee“. Im Mittelpunkt des spannend-heiteren Romans steht der katholische Gemeindepfarrer Andreas Goettle, der in seiner robust-pragmatischen Art zur Aufklärung eines ominösen Todesfalls in einer Reha-Klinik in Bad Buchau beiträgt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, um eine Spende wird gebeten. Anmeldung unter Tel. 0711/3466331.