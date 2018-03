Anzeige

ES-Sirnau (bes) - Die traditionelle Öschprozession an Himmelfahrt in Sirnau beginnt um 10.30 Uhr im Hofgut der Familie Bräuninger und führt über zwei weitere Stationen zur St. Michaelskapelle. Dort mündet sie in die abschließende Eucharistiefeier. Bei Regenwetter beginnt um 10.30 Uhr in St. Michael eine Heilige Messe. Im Anschluss sind die Teilnehmer zum Maultaschenessen eingeladen. Die Öschprozession in Sirnau wird seit Jahren gemeinsam von den vier katholischen Kirchengemeinden St. Albertus, Oberesslingen, Heiligste Dreifaltigkeit, Zell, St. Augustinus, Zollberg, und St. Maria, Berkheim, veranstaltet.

Christi Himmelfahrt ist traditionell der Feiertag, an dem vielerorts Gottesdienste in der freien Natur stattfinden. „Diese wollen zum einen daran erinnern, dass Christen einen Auftrag in der Welt haben. Zum anderen möchten sie deutlich machen, dass Christus nun bei Gott ist und für die Menschen bei ihm eintritt“, erläutert Pastoralreferent Uwe Schindera. Diese Gottesdienste beinhalten häufig einen Bittgang, genannt Öschprozession. Früher stand die Bitte um eine gute Ernte und der Schutz vor Unwetter, Blitz und Hagel im Vordergrund. Heute, im städtischen und industriell geprägten Umfeld, wird eher um einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz, um gesunde Nahrung, um Verkehrssicherheit, um den Frieden in Nah und Fern und um das gemeinsame Wahrnehmen der Verantwortung gebetet.