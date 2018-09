Anzeige

(red) - Beim ökumenischen Frauenfrühstück am Samstag, 25. November, ab 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Schanbach, Gartenstraße 10, referiert Cornelia Mack aus Filderstadt über das Thema „(Keine) Geschwister - wie sie unser Leben prägen“. Dabei geht es um die Erkenntnis, dass sich viele Einstellungen und Verhaltensmuster von den Erfahrungen ableiten, die man in seiner Kindheit als Geschwisterkind oder als Einzelkind gemacht hat. Es gibt ein reichhaltiges Frückstücksbuffet.

Der Unkostenbeitrag für das Frühstück liegt bei 7 Euro. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung, und zwar unter Tel. 0711/363354.