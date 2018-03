Anzeige

(eli) - Heute um 15 Uhr sind in Köngen besonders die Kranken aus allen Kirchengemeinden und alle, die sich durch irgendeinen anderen Umstand schwer tun, in den Gottesdienst zu kommen, herzlich eingeladen, gemeinsam in der katholischen Kirche Gottesdienst zu feiern. Danach gibt es bei Kaffee und Hefezopf im Gemeindehaus noch ein gemütliches Beisammensein.

Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, darf sich bei Marianne Wolf, Tel. 0 70 24/8 20 80, melden.