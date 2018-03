Anzeige

(nin) - Die Karten für das Nürtinger Neujahrskonzert am Sonntag, 12. Januar, waren sehr schnell vergriffen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, laden die Stadt und die Ensembles des Hölderlin-Gymnasiums zur öffentlichen Generalprobe ein. Diese beginnt am Samstag, 11. Januar, um 16 Uhr im Großen Saal der Nürtinger Stadthalle K3N. Das Sinfonieorchester spielt von Walzer- und Polkaklängen geprägte Melodien von Johann Strauß. Im zweiten Teil sorgt die Big Band für flotte Rhythmen von Glenn Miller sowie aus der legendären Motown-Ära. Zum Finale finden sind etwa 100 Musiker auf der Bühne in der Stadthalle ein, um mit lateinamerikanischen Melodien richtig einzuheizen.

Karten für die öffentliche Probe kosten 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Schüler am Samstag, 11. Januar, ab 14.30 Uhr im Foyer der K3N. Saalöffnung ist um 15.15 Uhr.