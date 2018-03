Anzeige

(kh) - Walzerselig, fetzig, besinnlich und humorvoll wollen Ralph Kulling und das Alt-Wiener Strauss-Ensemble beim Neujahrskonzert im kleinen Saal der Filder­halle in Leinfelden am Samstag, 7. Januar, um 17 Uhr das Publikum unterhalten. Das Ensemble spielt inzwischen seit 40 Jahren die Originalklänge des ursprünglich kleinen Strauss-Orchesters. Staatsschauspieler Wolfgang Höper übernimmt die Moderation, als Gäste treten Maria Theresa Ullrich (Mezzosopran) und Michael Ebbecke (Bariton) auf. Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Leinfelden-Echterdingen.

Karten zu 20,90 Euro gibt es in der Buchhandlung Seiffert in Leinfelden, Tel. 07 11/75 24 25, bei Papier plus in Echterdingen, Tel. 07 11/65 22 28 18, sowie unter www.reservix.de.