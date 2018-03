Anzeige

Esslingen (red) - Der Fotodesigner Thomas Bäumel lädt am kommenden Donnerstag, 28. Januar, ab 20 Uhr zu seiner Dia-Multivisionsshow „Nepal - über Land und über Berge“ ins Alte Rathaus in Esslingen ein. Bäumel war mit seiner Lebensgefährtin Andrea Höss mit dem Motorrad über 40 000 Kilometer und zwei Jahre lang von Deutschland nach Nepal unterwegs. Am Ziel überwältigte die beiden nicht nur die gigantische Bergwelt des Himalaja, sondern auch die Verschmelzung von Buddhismus und Hinduismus. In den Bergen waren Bäumel und Höss dann einige Monate zu Fuß unterwegs.

Karten im Vorverkauf bei der EZ am Marktplatz, Tel. 07 11/93 10 230.