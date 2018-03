Anzeige

(red) - Morgen veranstalten die Zehntscheuer und die Volkshochschule Deizisau ein „Nachtcafé“ mit „American Jazz and Swing“. In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts führte die Wirtschaftskrise in Amerika zur Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung. Die Krise hatte interessante Nebenwirkungen. Immer weniger Bars hatten Geld, um Live-Bands zu engagieren. Die Musiker schlossen sich deshalb zu größeren Gemeinschaften zusammen. So entstand der Big-Band-Sound und mit ihm der Swing. Band Leader traten in den Vordergrund und Komponisten wie Duke Ellington, Louis Armstrong, Count Basie und Glenn Miller wurden zu Stars. Beim „Nachtcafé“ lässt die Esslinger Band Rostfrei diese Zeit aufleben. Erich Pieper (Piano), Walter Kren (Bass), Manfred Haarer (Gitarre) und Uli Seeker (Schlagzeug) führen ab 21 Uhr auf eine Reise ins Amerika der Swing Ära. Zwischendurch gibt es Erläuterungen. Außerdem gibt es amerikanische Snacks.

Kartenreservierung unter Tel. 071 53 / 61 78 01 oder info(at)zehntscheuer-deizisau.de.