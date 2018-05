Anzeige

(red) -Das Symphonische Orchester Ostfildern lädt an diesem Sonntag ab 17 Uhr zu einem Nachmittagskonzert ins Theater an der Halle in Nellingen, Esslinger Straße 26, ein. Das Programm beinhaltet bekannte und weniger häufig gespielte Kompositionen. In der Mitte steht das Doppelkonzert für Oboe und Violine, Streicher und Basso Continuo in d-Moll (BWV 1060) von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Solisten sind Daniela Zimmer (Oboe) und Emanuel Pavlic (Violine). Den Rahmen bilden zwei neoklassizistische Werke. Nach der Pause erklingt das Gitarrenkonzert „Concierto de Aranjuez“ für Gitarre und Orchester von Joaquín Rodrigo. Solist ist Israel Vásquez Zerecero.

An der Abendkasse kosten die Tickets 15, im Vorverkauf (Lausch & Zweigle, Eberhardstraße 3, Stuttgart) 12 Euro. Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Reservierungen per E-Mail an andreas@wickenhaeuser.org oder unter Tel. 0163 / 71 96 136. Reservierte Karten müssen eine halbe Stunde vor Konzertbeginn bezahlt sein. Infos unter www.so-ostfildern.de