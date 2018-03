Anzeige

Esslingen (meb) - Der Musikverein Liebersbronn (MVL) lädt am Wochenende, 29. Juli bis 1. August, zu einem Sommerfest voller Aktivitäten auf dem Festplatz an der Römerstraße ein. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem Auftritt der Band „Die Wüstenblumen“, einer 12-köpfigen internationalen Kirchheimer Band. Musische Einflüsse aus acht verschiedenen Nationen (Algerien, Italien, Irak, Kamerun, Afghanistan, Deutschland, Syrien, Kroatien) prägen ihre Musik. Ihr Repertoire reicht von Pop, Deutsch-Pop, Alternative und Rock Cover-Songs bis hin zu eigenen Kreationen. Momentan wird auf Englisch, Französisch, Arabisch, Afghanisch und Deutsch gesungen.

Anschließend gibt es ab 20.45 Uhr Musik der 50er und 60er Jahre. Denn dann bringen „The BangBags“ den Rock’n’Roll der Fifties auf die Bühne. Zu erleben sind sechs junge, smarte Vollblutmusiker, die mit Klavier, Saxophon, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug im Stil von Jerry Lee Lewis, Elvis und anderen Legenden spielen. Bei dem vierstimmigen Gesang, akrobatischen Einlagen und dem druckvollen Sound dürfte kein Fuß still stehen bleiben.

Am Samstag starten ab 15 Uhr ein Kinderflohmarkt sowie eine Spielstraße. Außerdem gibt es eine Strohburg und geführtes Ponyreiten für die Kleinen. Von etwa 15.30 Uhr an ist dann wieder musikalische Unterhaltung angesagt, es spielt die Jugendkapelle des MVL. Anschließend tritt um 17 Uhr der Musikverein Notzingen auf. Der MVL stimmt bereits ab 20 Uhr auf die Partynacht mit dem DJ G-Force ein, der ab 22 Uhr auflegen wird.

Der Sonntag ist der Blasmusik gewidmet. Um 11 Uhr beginnt der MVL mit dem Frühschoppenkonzert unter der Leitung des Dirigenten Hans-Jürgen Tichy. Ab 13.30 Uhr sorgen befreundete Gastkapellen aus Unterensingen, Stetten und Aichschieß für Unterhaltung.

Auch am Montag, 1. August, wird noch gefeiert: Von 12.30 Uhr an kann im Festzelt gegessen werden. Größere Gruppen oder Firmen sollten sich vorher bei Andreas Beck, Tel. 07 11/9 31 93 77 anmelden. Der Montagabend steht ganz im Zeichen des MVL. Ab 19 Uhr spielt dieser Musik im Happy Sound, alte Schlager, neue Titel und natürlich Stimmungslieder zum Mitschunkeln und Mitsingen.

Zudem ist am Samstag- und Sonntagnachmittag das Höhencafé des Vereins geöffnet und jeden Abend wird an der Bar bedient. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

