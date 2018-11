Anzeige

(red) -Von Montag, 7. November, bis Sonntag, 20. November, zieht die Musikschule Filderstadt in das neue Gebäude „Filum“ an der Poltawastraße 5 in Bernhausen um. In dieser Zeit findet kein Unterricht statt. Der Unterricht im neuen Gebäude beginnt am 21. November.