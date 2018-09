Anzeige

(red) - Zur festlichen Adventsmusik lädt die Musikschule Köngen/Wendlingen am ersten Advents-Sonntag um 17 Uhr in die Peter- und Paulskirche in Köngen ein. Zusammen mit Instrumental- und Vokalsolisten musizieren das Jugend- und das Kammerorchester, der Kinder- und der Jugendchor. Das Spektrum reicht vom Harfen-Ensemble über Flöten-, Klarinetten- und Gesangs-Ensembles bis zum Instrumentalkonzert. Der Eintritt ist frei.