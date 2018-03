Anzeige

(red) - Schüler, Lehrer und Gäste der Musikschule Leinfelden-Echterdingen tragen am Samstag, 27. Januar, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, um 19 Uhr im Pavillon Oberaichen, Achalmstraße 9, Texte und Musik zu diesem Anlass vor. Die Leitung hat Ravi Joseph, Sprecher ist Winfried Roesner. Dieser Gedenktag wurde 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.