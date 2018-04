Anzeige

(eli) - Vor der Sommerpause gibt es im Kreis Esslingen Partymusik, irische und schottische Folkmusik und Hits der Cover-Band Brothers in Arms auf dem Dach der Kirchheimer Bastion. In Wendlingen machen die Vereine bei der Konzertnacht Musik.

Party vor der Sommerpause

Das H2O macht Sommerpause. Urlaubsflair gibt es morgen noch einmal im Außenbereich mit Palmen, Pool und Wasserfall bereits ab 18 Uhr mit den Star-DJs. Sollte es regnen, kann unter dem Red-Bull-Zelt bei trockenem Fuße weiter wild in den Abend gefeiert werden. Innen sorgen die DJs ab 22 Uhr für weitere Klangerlebnisse bis in den frühen Morgen: Chris Montana (El Divino Ibiza/Paradise Club Mykonos), Damien J. Carter (CR2 Rec./Miami/Ibiza), Noel Sinner (Club Rouge/Hitsingle „Pull Over“), Rocking J (House United/B-Parade Berlin/Ruhr in Love), Turntable Syndicate (Barcode/Zapata), Dilution Two (Club/Rouge) und Adrian Sober (Sammler und Jäger) stimmen die Besucher auf den Urlaub ein.

Vereine machen Musik

Morgen findet von 19 bis 23.45 Uhr im und am neuen Treffpunkt Stadtmitte die 7. Wendlinger Konzertnacht der Vereine statt. Den Anfang macht die Musikschule Köngen Wendlingen im großen Saal Treff mit Solisten und Kammerorchester unter der Leitung von Jörg Dobmeier. Um 20 Uhr ist die Bühne am Marktplatz mit der Eintracht Unterboihingen unter Leitung von Helmut Grübel besetzt. Das dritte Konzert von 21 bis 21.30 Uhr findet auf der Bühne mit dem Sängerbund Wendlichen statt. Die Leitung hat Joachim Schmid. Unter gleicher Leitung geht es von 21.45 bis 22.15 in den großen Saal. Das Finale findet dort von 22.45 bis 23.30 unter Leitung von Martin Schmelcher (Musikverein) statt.

Traurige irische Balladen

Traurige Balladen, raue Trinklieder, Seemannsanekdoten und schnelle keltische Tänze bilden das Repertoire, mit dem das Nürtinger Folkmusic-Quartett „McMontos“ am Sonntag um 14 Uhr die Besucher des Hohenneuffens in dessen Hof unterhalten wird. The McMontos wurden 2001 gegründet. Sie haben sich dem schnörkellosen Irish and Scottish Folk ohne Schnickschnack verschrieben.

Cover Songs auf dem Bastion-Dach

Brothers in Arms, eine der bekanntesten Cover-Bands der Dire Straits, kommt morgen um 20 Uhr auf das Dach der Bastion zum Sommernachtskult. Die Hits wie „Sultans Of Swing“, „Tunnel Of Love“, „Romeo And Juliet“ und „Lady Writer“ interpretiert die Band neu.Andy „Doc“ Kraus am Bass und Gesang, Tom Willow am Keyboard, Oly Wahner am Schlagzeug und Percussion und Leadsänger und Gitarrist Andreas „AL“ Leisner sind in Kirchheim gern gesehene Gäste. Bei trockenem Wetter wird die Abendkasse um 19 Uhr geöffnet. Bei Regen findet das Konzert im Keller der Bastion um 21 Uhr statt.