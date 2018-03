Anzeige

Esslingen (red) - Vokal- und Instrumentalmusik zur Passion - unter dieser Überschrift steht die nächste Stunde der Kirchenmusik am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr, in der Stadtkirche St. Dionys. Aufgeführt werden Werke von Heinrich Schütz (Cantiones sacrae) und Heinrich Ignaz Biber (Mysteriensonaten VI - X). Das Konzert wird gestaltet von der an der Musikhochschule in Stuttgart unterrichtenden Sabine Kraut (Violine), der Schorndorfer Bezirkskantorin Hannelore Hinderer (Truhenorgel und Cembalo) und der Ludwigsburger Musikpädagogin Brigitte Thönges (Gambe). Außerdem wirken Studierende der Hochschule für Musik in Stuttgart mit wie Carina Engel (Sopran), Mareike Kottmann (Alt), Daniel Schmid (Tenor) und Andreas Natterer (Bass). Der Eintritt ist frei.