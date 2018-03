Anzeige

(red) - Das Symphonische Orchester Ostfildern lädt ein zu seinem Konzert am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr im Theater an der Halle in Nellingen. Zu hören ist das 1. Konzert für Klavier und Orchester b-Moll, op. 23, von Peter Tschaikowsky, das zu den berühmtesten Klavierkonzerten gehört. Solistin ist die junge Maria Mazo, die mehrere internationale Klavierwettbewerbe gewann. Nach der Pause wird das Tripelkonzert für Violine, Violoncello, Klavier und Orchester, C-Dur, op. 56 von Ludwig van Beethoven aufgeführt. Neben Maria Mazo musizieren die Solisten David Schultheiß, Violine, und Yves Savary, Cello. Die musikalische Leitung hat Alexander Burda.

Karten zu 12 Euro können reserviert werden unter E-Mail: andreas@wickenhaeuser.org. An der Abendkasse kosten Karten 15 Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt.