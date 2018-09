Anzeige

(red) - Zum ersten Geburtstag des Musik-Blogs Aerodynamite.tv präsentiert Macher Jan Pfirrmann heute um 20 Uhr in der Halle in Reichenbach Aerodynamite.tv in concert. Dabei baut er auf musikalische Vielfalt mit Joe Blob aus Esslingen, Thursday Night Special aus Göpping en und Tetra-Pack aus Plochingen.

Karten kosten 6 Euro.