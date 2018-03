Anzeige

ES-Berkheim (red) - „Berkheimer Küchen & Esslinger Wein“ lautet das Thema einer unterhaltsamen und genussvollen Veranstaltung, die morgen in den Räumen der Firma Möbel Bluthardt in Berkheim stattfindet. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Möbelschreinerei zu blicken. In der Küchenausstellung stellen sich die Weingärtner Esslingen vor. Eine Weinprobe vermittelt Informationen über die Weine und den Weinbau in Esslingen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Karten für 35 Euro gibt es im Vorverkauf in der Kelter in Mettingen und bei Möbel Bluthardt in der Kastellstraße 5 in Berkheim.