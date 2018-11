Anzeige

Esslingen (adi) - Der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt bietet ein reichhaltiges Rahmenprogramm, das immer wieder musikalische Akzente setzt. Das Kulturzentrum Dieselstraße und die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH bieten alle Jahre wieder Konzerte, die mittelalterliches Flair vermitteln. Die Gruppe Faun, die in Esslingen bereits viele Freunde gefunden hat, ist Freitag und Samstag, 11. und 12. Dezember, jeweils ab 21 Uhr im Münster St. Paul am Esslinger Marktplatz live zu erleben. Die Musiker der Gruppe Faun nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in eine vergangene Welt. „Der Klang mittelalterlicher Instrumente schwebt über archaischen Klanglandschaften“, erklären die Folkexperten des Kulturzentrums Dieselstraße. „Übergroße japanische Taiko-Trommeln und elektronische Rhythmen treffen auf alte Zaubersprüche. Einflüsse des Celtic- und des Nordic-Folk verwachsen mit Dudelsack, Harfe, Drehleier und Laute zu einem beschwörenden Ganzen.“ Die Gruppe Faun gehört weltweit zu den führenden Bands, die historische und moderne Musik zu einem ganz eigenen Klangerlebnis verschmelzen. Seit 2002 hat Faun weltweit mehr als 750 Konzerte gespielt- mit ihrer musikalischen Finesse und ihrer Bühnenpräsenz hat die Band auch in Esslingen bleibende Erinnerungen hinterlassen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadtinformation und in der Dieselstraße sowie an der Abendkasse.