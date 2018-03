Anzeige

(mas) - Die jährliche Mitgliederversammlung der Harmonikafreunde findet am Freitag, 18. März, in der Gaststätte Staigers Waldhorn, Neckarstraße 25, in Plochingen statt.

Auf dem Programm stehen: Feststellung der Beschlussfähigkeit, Berichte, Genehmigung der Vereinsrechnung, Wahl Versammlungsleiter, Entlastung Vorstand und Ausschussmitglieder, Wahlen des ersten Vorsitzenden, des Geschäftsführers, des Schriftführers, des Pressewarts, des Wirtschaftsführers, des Spielervertreters, sowie des Beisitzers und des Zweiten Kassenprüfer.

Anträge sind bis spätestens Freitag, 11. März, schriftlich an den ersten Vorsitzenden Oliver Knapp zu richten.