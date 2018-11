Anzeige

Kreis Esslingen (red) - Am Samstag, 2. Dezember, legt gegen 7.20 Uhr der bewirtschaftete Dampf-Sonderzug der Eisenbahnfreunde Zollernbahn zu seiner Fahrt zum Christkindlesmarkt nach Regensburg in Esslingen einen Halt ein. In Crailsheim wird eine weitere Dampflok, die Personenzuglok 35 1097, die Zuglok 01 519 unterstützen.

Ein weiterer Zusteigehalt ist Nürnberg; gegen 12.30 Uhr wird der Sonderzug dann Regensburg erreichen. Hier findet anschließend ein nicht alltägliches Treffen mit zwei weiteren Dampf-Sonderzügen statt. Ein ganz besonderes Highlight für Dampflokfans, können sie doch vier Dampfloks und drei historisches Reisezüge ausgiebig betrachten. Nach rund vier Stunden Aufenthalt in Regensburg, wird am späten Nachmittag die Rückfahrt angetreten. Gegen 21.30 Uhr ist die Ankunft in Esslingen vorgesehen.

Nähere Information: Eisenbahnfreunde Zollernbahn, 78628 Rottweil, www.efz-ev.de