Anzeige

(rok) - Der ADFC lädt am Sonntag, 24. April, zur Radtour zur Biergartentour ein. Die 55 Kilometer lange, gemütliche Tour startet um 10.30 Uhr in Echterdingen am Zeppelinstein. Nach dieser Tour weiß man, wohin man an schönen Wochenenden radeln kann, wenn Hunger oder Durst plagen. Die Tour endet in Stuttgart. Die Heimfahrt kann per Rad oder mit der S-Bahn erfolgen. Die Touren leiten Monika Knopf (Tel. 0711 / 75 21 52) und Ira Gawlitzek.