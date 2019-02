Menschen, Tiere, Landschaften

KIRCHHEIM: Michael Fleck zeigt Panorama-Multivision über Südafrika

(red) - „Südafrika - Das Abenteuer“ lautet der Titel der Panorama-Multivision, die Michael Fleck am Sonntag, 7. Januar, ab 18 Uhr in der Stadthalle in Kirchheim zeigt. Mit seinen Fotografien und Videosequenzen, dem Einsatz von Drohnen und Aktionskameras will er die Zuschauer ins Geschehen hineinziehen.