Anzeige

Esslingen (red) - Die Reihe Esslinger Meisterkonzerte startet am Sonntag um 18 Uhr in die neue Saison. Im Neckar Forum wird dann die Junge Süddeutsche Philharmonie unter ihrem künstlerischen Leiter Andreas Kraft Anton Bruckners 8. Sinfonie zu Gehör bringen. Bruckner nannte sein sinfonisches Monument gelegentlich sein „Mysterium“. Rezipienten sahen in ihr eher die „Apokalyptische“. Das Werk gilt vielen als die bedeutendste Sinfonie des 19. Jahrhunderts. Kontrastiert wird das Programm durch Mozarts C-Dur-Oboenkonzert. Solist ist der erst 19-jährige französische Oboist Philippe Tondre.