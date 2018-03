Anzeige

ES-Zollberg (red) - „Was bringt uns die Gesundheitsreform?“ ist ein Abend mit dem Esslinger CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel überschrieben, der am Mittwoch, 27. Juni, um 17.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus Esslingen-Zollberg, Neuffenstraße 39 kommt. Auf Einladung der Jungseniorengruppe Plusminus 60 der örtlichen Kirchengemeinde spricht er über das Reformwerk. Was ändert sich für die Versicherten? Welche Verbesserungen bringt die Gesundheitsreform? Was ist der Gesundheitsfonds? Diese und viele weitere Fragen wird Markus Grübel an diesem Abend auf dem Zollberg beantworten.